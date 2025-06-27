Канада ухвалила закон про прискорений розгляд державних інфраструктурних проєктів для протидії Трампу

Буде йтися, зокрема, про будівництво енергетичних коридорів, таких як трубопроводи та електромережі, а також розширення шахт і портів.

Парламент Канади ухвалив знаковий законопроєкт, який надає уряду прем'єр-міністра Марка Карні нові повноваження для прискореної реалізації великих національних проектів.

Про це повідомляє BBC.

У четвер Сенат ухвалив Закон про єдину канадську економіку, який дозволяє кабінету міністрів спростити процеси затвердження та обійти певні положення федеральних законів для проєктів, які можуть стимулювати економіку.

Прихильники проєкту стверджують, що це законодавство є критично важливим кроком у зменшенні залежності Канади від Сполучених Штатів на тлі торговельної напруженості, спричиненої тарифами президента Дональда Трампа. Але його критикували групи корінних народів та екологічні активісти, які кажуть, що прискорення проектів може задушити голоси опозиції.

Законодавство не визначає, що буде будуватися, але прем'єр-міністр раніше сигналізував, що його можна використовувати для будівництва енергетичних коридорів, таких як трубопроводи та електромережі, а також розширення шахт і портів.

“Закон “усуне торговельні бар'єри, прискорить проєкти державотворення та розпочне економічне зростання, в центрі якого буде партнерство з корінними народами”, ‒ заявив Карні минулого тижня.

Уряд заявив, що закон зменшить бар'єри для внутрішньої торгівлі та мобільності робочої сили. Він також надасть уряду широкі повноваження затверджувати проекти, “які відповідають національним інтересам”.