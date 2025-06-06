Карні: Канада веде торговельні перемовини зі США

У разі їх провалу Канада готова запровадити імпортні мита.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні прокоментував підвищення США імпортних мит на сталь та алюміній, повідомляє Укрінформ.

“Ми ведемо широкі перемовини із американцями й одночасно готуємо відповідь, якщо ці перемовини не досягнуть успіху”, - зазначив Марк Карні.

Карні наголосив, що запроваджені США мита на імпорт сталі й алюмінію, “незаконні, невиправдані й нелогічні”.

В свою чергу премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд закликав федеральний уряд діяти негайно.

“Ми не можемо сидіти склавши руки й дозволяти президенту Трампу їздити по нас катком. Кожного дня, поки діють тарифи, галуззю шириться непевність, й ціна сталі зростає. Тому слід діяти негайно”, - зазначив Форд, у провінції якого розміщено багато сталеливарних підприємств.