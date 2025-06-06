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Карні: Канада веде торговельні перемовини зі США

У разі їх провалу Канада готова запровадити імпортні мита.

Карні: Канада веде торговельні перемовини зі США
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні прокоментував підвищення США імпортних мит на сталь та алюміній, повідомляє Укрінформ.

“Ми ведемо широкі перемовини із американцями й одночасно готуємо відповідь, якщо ці перемовини не досягнуть успіху”, - зазначив Марк Карні.

Карні наголосив, що запроваджені США мита на імпорт сталі й алюмінію, “незаконні, невиправдані й нелогічні”.

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В свою чергу премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд закликав федеральний уряд діяти негайно. 

“Ми не можемо сидіти склавши руки й дозволяти президенту Трампу їздити по нас катком. Кожного дня, поки діють тарифи, галуззю шириться непевність, й ціна сталі зростає. Тому слід діяти негайно”, - зазначив Форд, у провінції якого розміщено багато сталеливарних підприємств.
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