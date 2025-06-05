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Польща і країни Балтії розширюють флот для стримування Росії

Литва, наприклад, уже готується до наступного етапу модернізації свого флоту.

Польща і країни Балтії розширюють флот для стримування Росії
флот Литви
Фото: kam.lt

Польща, Литва та Латвія оголосили про масштабні плани посилення військово-морських спроможностей у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії, пише портал Defense News.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що до кінця року Варшава планує замовити від трьох до чотирьох нових підводних човнів у межах програми Orka. Наразі польські ВМС мають лише один застарілий радянський човен ORP Orzel проєкту Kilo.

«Наразі три пропозиції — з Німеччини, Швеції та Італії — отримали найвищу оцінку польського Агентства з озброєнь. Але переговори з іншими країнами тривають», — повідомив речник Міноборони Польщі.

Серед учасників переговорів — Naval Group (Франція), ThyssenKrupp Marine Systems (Німеччина), Fincantieri (Італія), Navantia (Іспанія), Hanwha Ocean і Hyundai (Південна Корея), Saab (Швеція) та Babcock (Велика Британія).

Тим часом Латвія і Литва спільно замовили багатоцільові ударні катери у фінської компанії Marine Alutech у межах програми CFMAC. Литва отримає два катери Watercat M18 з ракетами Spike NLOS і дистанційно керованим озброєнням.

«Ці катери значно підсилять обороноздатність Литви, дозволяючи ефективно діяти як проти морських, так і проти наземних цілей. Їх конструкція пристосована до операцій на мілководді, зокрема в Куршській затоці», — зазначив представник Міноборони Литви.

Очікується, що катери увійдуть до складу ВМС Литви наприкінці 2026 року. Водночас міністерство вже готується до наступного етапу модернізації флоту в період з 2030 по 2037 рік.
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