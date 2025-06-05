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Посол США у Грузії заявила про свою відставку

Данніган наголосила, що це її особисте рішення.

Посол США у Грузії заявила про свою відставку
Робін Данніган
Фото: ann.az

Посол США у Грузії Робін Данніган заявила про свою відставку.

Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці посольства.

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«Після 33 років дипломатичної роботи як представник Сполучених Штатів я ухвалилв особисте рішення піти у відставку. Робота послом США в Грузії була найбільшою честю та привілеєм за всю мою кар'єру, і я завжди пишатимусь роботою, яку проробила чудова команда уряду США у Вашингтоні і тут, у посольстві США у Тбілісі, для розвитку партнерства між нашими народами та нашими країнами», - зазначила Данніган.

Дипломатка наголосила, що це її особисте рішення і що американський ряд не просив її покидати посаду.

«Моя сім'я і я були щасливі тим, що відчували неймовірну щедрість і теплоту грузинського народу. Куди б ми не вирушили в цій дивовижно красивій країні, нас зустрічали з неперевершеною грузинською гостинністю... Сьогодні я більш ніж будь-коли впевнена, що основні цінності, які пов'язують американців та грузинів, забезпечать збереження нашого особливого партнерства та дружби», - додала посол. 

Данніган зазначила, що продовжить «старанно працювати над зміцненням наших зв'язків до свого від'їзду в липні».
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