Bloomberg: США домовляються із Сербією, щоб та прийняла депортованих мігрантів

Адміністрація президента Дональда Трампа тисне на Сербію та інші балканські країни, щоб вони прийняли мігрантів, депортованих зі США.
Як пише Bloomberg, таке повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.
Співрозмовники видання повідомили, що запити до країн регіону тривають і вони є частиною ширшої стратегії пошуку країн, готових приймати мігрантів, висланих зі США, зокрема і тих, хто спочатку в'їхав під захистом часів Байдена.
За словами одного з джерел, регіональним бюро Державного департаменту США доручили представити цю ідею. Але поки незрозуміло, чи досягнули якихось домовленостей.
У травні Верховний суд дозволив адміністрації Трампа позбавити тимчасового легального статусу щонайменше півмільйона людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. За словами одного з джерел, адміністрація шукала можливі місця, куди можна цих мігрантів вивезти.
У квітні газета «Wall Street Journal» повідомила, що США вивчали можливості депортації осіб з інших територій на Балканах, зокрема до Молдови та Косова, а також інших регіонів світу.
Видання пише, що Сербія, про яку раніше не повідомляли як про потенційне місце призначення для депортованих із США, є важливою для родини очільника Штатів із окремої причини. У столиці Сербії, Белграді, мають звести вежу Трампа. Планування цієї споруди якої здійснює інвестиційна фірма, співзасновником якої є Джаред Кушнер, зять президента.
Президент Сербії Александар Вучич є "палким шанувальником" Трампа. Він був одним із перших, хто привітав діючого американського президента із перемогою на виборах. Старший син Трампа неодноразово відвідував Сербію, а його спеціальний посланець Річард Гренелл був нагороджений найвищою цивільною нагородою цієї країни.
Під час свого останнього візиту наприкінці квітня Трамп-молодший обідав з Вучичем, а у травні сербський президент сподівався на зустріч із Трампом у Флориді, але захворів під час візиту до США. Кілька днів потому він відвідав парад Перемоги 9 травня в Москві, незважаючи на попередження чиновників Європейського Союзу.
Домовленості про прийняття депортованих мігрантів не є безпрецедентними в регіоні. Подібна угода була укладена між Італією та Албанією після того, як прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні переконала балканську країну розмістити на своїй території центри для мігрантів, яких перехопили під час спроби перетнути кордон морем з Африки до Європи. Італія оплачує вартість центрів. Однак ця домовленість зіткнулася з практичними труднощами та власними судовими процесами в італійських судах.
- В уряді США обговорюють ідею реаліті-шоу, де іммігранти можуть отримати американське громадянство.
- Верховний суд США заборонив Трампу депортувати венесуельців за прискореною процедурою. Президент США Дональд Трамп на початку своєї другої каденції вирішив застосувати для масової депортації Акт про іноземних ворогів 1798 року, який раніше набував чинності лише під час воєнного стану. Проте найвищий судовий орган не погодився з цією практикою.
- Адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що виплатить 1000 доларів іммігрантам, які нелегально перебувають у Сполучених Штатах і добровільно повертаються додому. Раніше Трамп обіцяв гроші та квитки на літак.
- США за рік планують депортувати мільйон мігрантів. Наразі адміністрація Трампа веде переговори із 30 країнами про прийняття депортованих, які не є їхніми громадянами.