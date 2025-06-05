Угорська влада відклала ухвалення "закону про іноагентів"

Керівна угорська партія "Фідес" оголосила про відкладення розгляду законопроєкту щодо громадських організацій із закордонними джерелами фінансування.

Як пише The Guardian, скандальний документ, який охрестили копією російського сумнозвісного "закону про іноагентів", мав обговорюватися у парламенті Угорщини в липні. У разі ухвалення він дозволяв уряду відстежувати, штрафувати та потенційно забороняти організації, якщо вони "використовують закордонні гроші для впливу на суспільне життя".

Проте у "Фідес" вирішили перенести роботу над законопроєктом - офіційно через "нові пропозиції". Речники партії говорять, що є "спільне розуміння мети, але деякі розбіжності щодо засобів її досягнення".

Правозахисники, які закликали до протестів проти закону через його здатність "придушити громадянське суспільство та вільні медіа", вважають відтермінування "великим спільним успіхом".