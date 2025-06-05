Хорватський уряд презентував проєкт відновлення військового призову

Раніше 2026 року призовників набрати не встигнуть.

Віцепрем'єр та міністр оборони Хорватії Іван Анушич оприлюднив для громадськості проєкт закону, який передбачатиме відновлення в країні обов'язкової військової служби "з огляду на геополітичну і безпекову ситуацію в країні та світі".

Як пише "Європейська правда", призовний вік буде встановлено від 18 до 30 років. Служитимуть чоловіки, які будуть визнані медичною комісією придатними. Для жінок армія буде добровільною.

Базова військова підготовка триватиме два місяці, під час яких призовники отримуватимуть зарплату у розмірі 1100 євро. Передбачено й альтернативу - або тримісячна підготовка з цивільної оборони, або ж чотири місяці роботи в установах, що обслуговують муніципалітети.

Пройдена служба надаватиме перевагу під час влаштування на роботу у державних та громадських компаніях.

Щороку до армії планують призивати близько 4000 людей п'ятьма хвилями. Враховуючи, що законопроєкт має пройти усі стадії парламентського обговорення, раніше 2026 року він не запрацює.