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Посол США у НАТО: Трамп ще не ухвалив рішення про подальшу допомогу Україні

Так лідер Штатів хоче «зупинити» війну.

Посол США у НАТО: Трамп ще не ухвалив рішення про подальшу допомогу Україні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп досі не ухвалив рішення про майбутню військову допомогу Україні, оскільки зосереджений на припиненні війни, яку розв’язала РФ.

Про це повідомив посол США при НАТО Меттью Вітакер, передає «Суспільне».

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Дипломат сказав, що американська сторона розраховує на Європу, яка «займе провідну позицію в наданні Україні ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення тривалого миру в Україні». 

«Європейці зацікавлені в забезпеченні миру на своєму континенті, і Сполучені Штати продовжуватимуть робити все можливе, щоб підтримати це», — заявив Вітакер.

Він додав, що Трамп зараз зосереджений саме на переговорах як інструменті припинення війни.

Посол також зазначив, що питання вступу України до НАТО наразі не розглядається.

«Ми не єдиний союзник НАТО, який дотримується такої думки. Однак це рішення в кінцевому підсумку залежить від президента Трампа і всіх 32 союзників, які мають прийняти одностайне рішення», — сказав Вітакер.

  • Наразі Штати лиш погрожують Росії санкціями. Так, спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що обмежувальні заходи проти РФвже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.
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