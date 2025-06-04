Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги на 400 млн євро

Наша держава отримає кораблі, патрульні катери, перехоплювачі, морські дрони, запасні частини та ін.

Нідерланди передадуть Україні новий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки на суму 400 мільйонів євро.

Про це 4 червня повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання «Рамштайну», передає «Європейська правда».

«На сьогоднішню Контактну групу я оголошую про новий пакет підтримки у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій», — сказав Брекельманс.

У пакет включать також понад 50 морських безпілотників, системи озброєння, сенсори, запасні частини та програма підготовки українських спеціалістів.

«Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона зростають», — пояснив міністр.

Брекельманс наголосив, що Нідерланди прагнуть підтримати Україну в забезпеченні свободи судноплавства і збереженні торговельних морських шляхів.