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Рютте: На порядку денному саміту НАТО обов'язково буде Україна

Цілі саміту визначать під час зустрічі міністрів оборони Альянсу і ради Україна-НАТО.

Рютте: На порядку денному саміту НАТО обов'язково буде Україна
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

На саміті НАТО в Гаазі, учасники обговорять ситуацію в Україні, а також збільшення витрат на оборонку.

Про це під час пресконференції перед засіданням міністрів оборони Альянсу і ради Україна-НАТО заявив генсек НАТО Марк Рютте, пише "Суспільне".

"Думаю, цей саміт справді має зосередитися на кількох ключових питаннях. Одне з них — це значне збільшення оборонних витрат, щоб ми могли гарантувати власну безпеку не лише зараз, а й у майбутньому. У зв’язку з цим — забезпечити, щоб наші оборонні промисловості додатково запускали виробничі лінії, вводили додаткові зміни. Вони мають знати, що ми витрачаємо більше. Вони мають знати, які цілі зі спроможностей ми ставимо", — сказав він.

Рютте наголосив, що ці цілі визначать завтра на засіданні міністрів оборони.

"Щодо витрат — рішення буде ухвалене на саміті. І саме ця комбінація полегшить і покращить для оборонної промисловості ухвалення необхідних комерційних рішень. Не для підвищення цін, а для збільшення виробничих потужностей, розширення змін, щоб наші потужні й висококласні оборонні промисловості в США, Європі й Канаді виробляли значно, значно більше", — сказав Рютте.

Крім того, на порядку денному саміту обов'язково буде питання України.

"Звичайно ж, Україна буде обговорюватися і буде на порядку денному саміту — в цьому немає жодних сумнівів", — сказав він.

  • Під час пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться вже за три тижні в Гаазі, буде продовження допомоги Україні.
  • Президент США Дональд Трамп теж буде присутній на саміті НАТО в Гаазі 24 червня, але поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч очільників України та Штатів.
  • Раніше очільник нідерландського уряду Дік Схооф та генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявили, що хочуть запросити Зеленського взяти участь у саміті країн Альянсу, проте, зробити це наразі не можуть.
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