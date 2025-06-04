Рютте: На порядку денному саміту НАТО обов'язково буде Україна

На саміті НАТО в Гаазі, учасники обговорять ситуацію в Україні, а також збільшення витрат на оборонку.

Про це під час пресконференції перед засіданням міністрів оборони Альянсу і ради Україна-НАТО заявив генсек НАТО Марк Рютте, пише "Суспільне".

"Думаю, цей саміт справді має зосередитися на кількох ключових питаннях. Одне з них — це значне збільшення оборонних витрат, щоб ми могли гарантувати власну безпеку не лише зараз, а й у майбутньому. У зв’язку з цим — забезпечити, щоб наші оборонні промисловості додатково запускали виробничі лінії, вводили додаткові зміни. Вони мають знати, що ми витрачаємо більше. Вони мають знати, які цілі зі спроможностей ми ставимо", — сказав він.

Рютте наголосив, що ці цілі визначать завтра на засіданні міністрів оборони.

"Щодо витрат — рішення буде ухвалене на саміті. І саме ця комбінація полегшить і покращить для оборонної промисловості ухвалення необхідних комерційних рішень. Не для підвищення цін, а для збільшення виробничих потужностей, розширення змін, щоб наші потужні й висококласні оборонні промисловості в США, Європі й Канаді виробляли значно, значно більше", — сказав Рютте.

Крім того, на порядку денному саміту обов'язково буде питання України.

"Звичайно ж, Україна буде обговорюватися і буде на порядку денному саміту — в цьому немає жодних сумнівів", — сказав він.