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У Південній Кореї лівоцентрист Лі перейняв повноваження президента

Політик здобув переконливу перемогу над консерватором Кім Мун Су з колишньої партії опального експрезидента Юн Сок Йоля.

У Південній Кореї лівоцентрист Лі перейняв повноваження президента

Лівоцентристський лідер Південної Кореї Лі Дже Мен був оголошений президентом у середу після перемоги на дострокових виборах, повідомляє France24.

Лі очолив країну, глибоко розділену після катастрофічної спроби його попередника оголосити воєнний стан.

Політик здобув переконливу перемогу над консерватором Кім Мун Су з колишньої партії опального експрезидента Юн Сок Йоля, а його термін повноважень розпочався одразу після того, як Національна виборча комісія затвердила результати підрахунку голосів рано в середу.

Лі отримав 49,4% голосів, значно випередивши Кіма з 41,2%, якому завадили внутрішньопартійні чвари та кандидат від третьої партії, який розділив голоси правих.

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На чергових президентських виборах Південна Корея дозволяє місячний перехідний період, але оскільки перемога Лі відбулася на дострокових виборах після імпічменту Юна, його термін повноважень розпочався одразу в середу.Кім визнав свою поразку кілька годин тому, коли ще тривав підрахунок остаточних голосів. Офіційні результати показали, що у нього не було жодних шансів на перемогу.

Лі вступає на посаду з величезним списком проблем, починаючи від повільного зростання економіки та глобальної торговельної війни і закінчуючи все більшими побоюваннями щодо військових зв'язків між Пхеньяном та Москвою.
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