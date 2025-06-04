У Південній Кореї лівоцентрист Лі перейняв повноваження президента

Лівоцентристський лідер Південної Кореї Лі Дже Мен був оголошений президентом у середу після перемоги на дострокових виборах, повідомляє France24.

Лі очолив країну, глибоко розділену після катастрофічної спроби його попередника оголосити воєнний стан.

Політик здобув переконливу перемогу над консерватором Кім Мун Су з колишньої партії опального експрезидента Юн Сок Йоля, а його термін повноважень розпочався одразу після того, як Національна виборча комісія затвердила результати підрахунку голосів рано в середу.

Лі отримав 49,4% голосів, значно випередивши Кіма з 41,2%, якому завадили внутрішньопартійні чвари та кандидат від третьої партії, який розділив голоси правих.

На чергових президентських виборах Південна Корея дозволяє місячний перехідний період, але оскільки перемога Лі відбулася на дострокових виборах після імпічменту Юна, його термін повноважень розпочався одразу в середу.Кім визнав свою поразку кілька годин тому, коли ще тривав підрахунок остаточних голосів. Офіційні результати показали, що у нього не було жодних шансів на перемогу.

Лі вступає на посаду з величезним списком проблем, починаючи від повільного зростання економіки та глобальної торговельної війни і закінчуючи все більшими побоюваннями щодо військових зв'язків між Пхеньяном та Москвою.