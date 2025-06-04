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Маск назвав "мерзотою" бюджетний проєкт Трампа

Мільярдер відчув себе вільним у висловлюваннях після прощання з Білим домом.

Маск назвав "мерзотою" бюджетний проєкт Трампа
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск після припинення роботи в американському уряді одразу ж вдався до нищівної критики однієї з улюблених ініціатив президента Дональда Трампа.

Як написав сам мільярдер у власній соцмережі X, проголосований Палатою представників законопроєкт про зменшення податків та зростання фінансування армії і міграційної служби - це "величезна, обурлива, сповнена корупції та марнотратства огидна мерзота". 

Маск вважає, що конгресмени, які дали свої голоси за цей документ, "самі знають, що вчинили неправильно". За підрахунками найбагатшої людини планети, дефіцит бюджету внаслідок законопроєкту сягне 2,5 трильйона доларів та стане непідйомним тягарем для американських громадян.

Дональд Трамп називає створений його командою проєкт закону "одним великим прекрасним актом" і вважає, що його ухвалення стане виконанням передвиборчих обіцянок.
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