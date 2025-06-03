У Німеччині зросла кількість кібератак, здійснених хакерами з РФ

У Німеччині минулого року до рекордного рівня зросла кіберзлочинність через хакерські атаки проросійських та антиізраїльських груп.

Як пише Reuters, про це повідомило у вівторок Федеральне управління боротьби зі злочинністю (BKA), а уряд заявив, що посилить контрзаходи для боротьби з цим.

У звіті BKA йдеться, що минулого року в Німеччині було скоєно 131 391 випадок кіберзлочинності, а ще 201 877 випадків було скоєно з-за кордону або з невідомого місця.

Хакери, які здійснили ці атаки, були переважно або проросійськими, або антиізраїльськими. Цілями були переважно державні та федеральні установи.

В управлінні кажуть, що однією з головних загроз є програми-вимагачі, коли злочинці копіюють та шифрують дані. Про випадки із такими програмами у 2024 році повідомили 950 компаній та інститутів.

Німецька цифрова асоціація Bitkom заявила, що збитки, завдані кібератаками, минулого року склали 178,6 мільярда євро (203,87 мільярда доларів), що приблизно на 30,4 мільярда євро більше, ніж попереднього року.

Німецький уряд планує розширити правові можливості, які органи влади можуть використовувати для боротьби з кіберзлочинністю, та встановити вищі стандарти безпеки для компаній.