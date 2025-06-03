Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСвіт

У Німеччині зросла кількість кібератак, здійснених хакерами з РФ

Цілями атак були переважно державні та федеральні установи.

У Німеччині зросла кількість кібератак, здійснених хакерами з РФ
Фото: ANSA

У Німеччині минулого року до рекордного рівня зросла кіберзлочинність через хакерські атаки проросійських та антиізраїльських груп.

Як пише Reuters, про це повідомило у вівторок Федеральне управління боротьби зі злочинністю (BKA), а уряд заявив, що посилить контрзаходи для боротьби з цим. 

У звіті BKA йдеться, що минулого року в Німеччині було скоєно 131 391 випадок кіберзлочинності, а ще 201 877 випадків було скоєно з-за кордону або з невідомого місця.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Хакери, які здійснили ці атаки, були переважно або проросійськими, або антиізраїльськими. Цілями були переважно державні та федеральні установи.

В управлінні кажуть, що однією з головних загроз є програми-вимагачі, коли злочинці копіюють та шифрують дані. Про випадки із такими програмами у 2024 році повідомили 950 компаній та інститутів.

Німецька цифрова асоціація Bitkom заявила, що збитки, завдані кібератаками, минулого року склали 178,6 мільярда євро (203,87 мільярда доларів), що приблизно на 30,4 мільярда євро більше, ніж попереднього року.

Німецький уряд планує розширити правові можливості, які органи влади можуть використовувати для боротьби з кіберзлочинністю, та встановити вищі стандарти безпеки для компаній.

  • За даними українського Держспецзв’язку, у другому півріччі 2024 року кількість російських кібератак зросла майже вполовину.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies