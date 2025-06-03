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​США скорочують військову присутність у Сирії після змін у Дамаску

Зокрема, кількість баз зменшили з 8 до 3.

​США скорочують військову присутність у Сирії після змін у Дамаску
Green Village у Сирії
Фото: NRDT.com

Вашингтон суттєво зменшив кількість військ у Сирії на тлі потепління відносин із новою владою в Дамаску. 

Про це заявив спеціальний представник США в країні Томас Баррак, передає Financial Times.

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За словами Баррака, Сполучені Штати вже скоротили кількість військових баз із восьми до трьох і надалі планують залишити лише одну. 

«Ми більше не гаранти безпеки для всіх. Прийшов час нового діалогу в регіоні — без американського втручання», — сказав дипломат.

Скорочення військової присутності відбувається після повалення в грудні колишнього президента Башара Асада під час збройного повстання та покращення контактів між Вашингтоном і Дамаском. Як повідомляв Пентагон, з початку року США почали перегляд чисельності контингенту і консолідацію баз у регіоні.

У квітні Пентагон оголосив про скорочення американських військ на північному сході Сирії з 2000 до менш ніж 1000 осіб. Там із 2014 року діє операція США проти ІДІЛ.

Ці кроки також відповідають давній позиції Дональда Трампа, який виступає проти постійної присутності США в Сирії. У 2018 році він уже наказував вивести війська з регіону, але згодом скасував це рішення після критики з боку союзників.

Раніше опора Вашингтона в регіоні — Сирійські демократичні сили (SDF), які контролювали північний схід країни — були озброєні й навчені американцями для боротьби з ІДІЛ. Зараз, як зазначив Баррак, регіональні партнери повинні взяти на себе більше відповідальності за безпеку.

  • У травні стало відомо, що адміністрація Трампа видала розпорядження, які фактично скасовують санкції проти Сирії.
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