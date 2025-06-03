​Туск оголосив дату голосування в Сеймі щодо вотуму довіри

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що вотум довіри Раді міністрів відбудеться в середу, 11 червня.

Про це пише RMF24.

Спочатку планувалося провести голосування напередодні, 10 червня, але тоді приміщення буде зайняте через зустріч представників Європейської комісії з парламентаріями.

Дональд Туск у понеділок у своїй післявиборчій промові наголосив, що план дій уряду за нового президента "вимагатиме єдності та мужності від усієї коаліції" і що першим випробуванням буде вотум довіри.

"Саме тому ми щойно вирішили, що наші виступи та голосування щодо довіри уряду відбудуться 11 червня, у середу", – повідомив голова уряду Польщі.

Туск зазначив, що наслідком вотуму довіри буде періодична оцінка роботи уряду та окремих міністерств.

"Липень буде присвячений цьому. Як підготовці всього наступного року – звичайно, питання бюджету тощо – але й оцінці того, що було зроблено, що не було зроблено, хто за що відповідає, і наслідками цього будуть ті зміни, про які ми вже згадували. Але, як кажуть класики, добру нема чого боятися", – сказав він.

Що таке вотум довіри?

Згідно з конституцією Польщі, протягом 14 днів після призначення президентом прем'єр-міністр подає Сейму програму діяльності Ради міністрів із пропозицією про висловлення їй вотуму довіри. Сейм виносить вотум довіри абсолютною більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленого законом числа депутатів. Прем'єр-міністр також може звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри Раді Міністрів у будь-який час протягом терміну своїх повноважень. Надання вотуму довіри тоді відбувається на дещо інших умовах, оскільки рішення приймається простою більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів. Відсутність підтримки Сеймом пропозиції про надання вотуму довіри зобов'язує прем'єр-міністра подати президенту заяву про відставку.