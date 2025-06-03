Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСвіт

​Туск оголосив дату голосування в Сеймі щодо вотуму довіри

Голосування має відбутися в середу, 11 червня.

​Туск оголосив дату голосування в Сеймі щодо вотуму довіри
Прем'єр Польщі Дональд Туск у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що вотум довіри Раді міністрів відбудеться в середу, 11 червня.

Про це пише RMF24.

Спочатку планувалося провести голосування напередодні, 10 червня, але тоді приміщення буде зайняте через зустріч представників Європейської комісії з парламентаріями.

Дональд Туск у понеділок у своїй післявиборчій промові наголосив, що план дій уряду за нового президента "вимагатиме єдності та мужності від усієї коаліції" і що першим випробуванням буде вотум довіри.

"Саме тому ми щойно вирішили, що наші виступи та голосування щодо довіри уряду відбудуться 11 червня, у середу", – повідомив голова уряду Польщі. 

Туск зазначив, що наслідком вотуму довіри буде періодична оцінка роботи уряду та окремих міністерств. 

"Липень буде присвячений цьому. Як підготовці всього наступного року – звичайно, питання бюджету тощо – але й оцінці того, що було зроблено, що не було зроблено, хто за що відповідає, і наслідками цього будуть ті зміни, про які ми вже згадували. Але, як кажуть класики, добру нема чого боятися", – сказав він.

Що таке вотум довіри?

Згідно з конституцією Польщі, протягом 14 днів після призначення  президентом прем'єр-міністр подає Сейму програму діяльності Ради міністрів із пропозицією про висловлення їй  вотуму довіри.  Сейм виносить вотум довіри абсолютною більшістю голосів  за присутності щонайменше половини встановленого законом числа депутатів. Прем'єр-міністр також може звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри Раді Міністрів у будь-який час протягом терміну своїх повноважень. Надання вотуму довіри тоді відбувається на дещо інших умовах, оскільки рішення приймається  простою більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів.  Відсутність підтримки Сеймом пропозиції про надання вотуму довіри зобов'язує прем'єр-міністра подати президенту заяву про відставку.

  • На президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.
  • Одразу після оголошення результатів виборів Туск сказав, що попросить про вотум довіри.
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies