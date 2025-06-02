Кароль Навроцький переміг на президентських виборах Польщі

На президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.
Як пише RMF, Державна виборча комісія Польщі (PKW) підрахувала 100% голосів.
За мера Варшави Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.
Явка у другому турі президентських виборів: 71,63 відсотка.
Перший тур виборів у Польщі відбувся 18 травня. Тоді Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%.
- Нещодавно Навроцький висловив готовність підтримати відмову від ратифікації членства України в НАТО.
- Він є істориком, громадським діячем та урядовцем. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Політик також є боксером-любителем.
- У лютому минулого року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.
- Під час роботи на посаді директора Музею Другої світової війни у Гданську, Навроцький змінив його головну експозицію, щоб підкреслити масштаби страждань поляків та історії поляків, які захищали євреїв під час Голокосту. Це призвело до судових позовів проти нього з боку творців музею.
- Як пише Politico, результати недільних виборів означають або повний розрив з минулим Польщі ‒ як одного з “поганих хлопців ЄС”, або повернення до більш бурхливих відносин з Брюсселем. Коли PiS була при владі з 2015 по 2023 рік, Варшава мала конфлікт з ЄС через жорсткі закони про аборти, свободу слова, обмеження прав ЛГБТК+, корупцію та відступ від верховенства права.