Кароль Навроцький переміг на президентських виборах Польщі

За нього віддали голоси 50,89% виборців.

На президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.

Як пише RMF, Державна виборча комісія Польщі (PKW) підрахувала 100% голосів.

За мера Варшави Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.

Явка у другому турі президентських виборів: 71,63 відсотка.

Перший тур виборів у Польщі відбувся 18 травня. Тоді Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%.