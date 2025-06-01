Маск заперечує вживання кетаміну, спростовуючи матеріал New York Times

“Я спробував “рецептурний” кетамін кілька років тому... Він допомагає вибратися з темних психічних дір, але з того часу не приймав його”.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не вживає кетамін, спростовуючи матеріал New York Times, в якому стверджувалося про широке вживання ним цього та інших наркотиків, пише Bloomberg.

“Я спробував “рецептурний” кетамін кілька років тому і сказав про це на X, тому це навіть не новина. Він допомагає вибратися з темних психічних дір, але з того часу не приймав його”, – написав Маск на соцплатформі, додавши, що газета “бреше”.

Маск, який працював близьким радником президента Дональда Трампа в його зусиллях щодо скорочення державних витрат, пішов з цієї посади у п’ятницю. Генеральний директор Tesla та SpaceX заявив, що планує залишатися радником Трампа навіть після того, як залишить посаду в Департаменті ефективності уряду.

У п’ятницю New York Times повідомила, що Маск вживав наркотики більше, ніж було відомо раніше, під час президентської кампанії Трампа, і що він часто приймав кетамін, а також іноді вживав екстазі та психоделічні гриби.

Коли у п'ятницю ввечері журналіст запитав Трампа, чи знає він про регулярне вживання наркотиків Маском, він відповів: “Ні, не знав. Я думаю, що він фантастичний”.