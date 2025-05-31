Держави ОПЕК+ оголосили про різке збільшення видобутку нафти у липні

Аналітики вважають, що це більше, ніж просто внутрішню динаміку поставок. Це стратегічне коригування з геополітичними цілями: Саудівська Аравія, схоже, схиляється перед проханнями Дональда Трампа.

Саудівська Аравія, Росія та шість інших ключових членів ОПЕК+ оголосили в суботу, 31 травня, про значне збільшення видобутку нафти в липні, передає Інтерфакс–Україна із посиланням на AFP.

"Згідно із заявою, вони видобуватимуть додатково 411 000 барелів на день – такий самий показник, встановлений на травень, а потім і на червень, що більш ніж утричі перевищує попередні плани групи", – йдеться у повідомленні.

В останні роки група з 22 країн ОПЕК+ погодилася на щоденне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів з метою підвищення цін. Але на початку 2025 року провідні члени групи, відомі як "Добровільна вісімка", або V8, прийняли рішення про поступове збільшення видобутку, а згодом почали прискорювати темпи. Відтак ціни на нафту впали приблизно до 60 доларів за барель – найнижчого рівня за останні чотири роки.

“ОПЕК+ завдала три удари: (цільовий показник видобутку на травень) був попередженням, червень – підтвердженням, а липень – попереджувальним пострілом", – каже аналітик Rystad Energy Хорхе Леона. На його думку, масштаб збільшення видобутку відображає більше, ніж просто внутрішню динаміку поставок. Це стратегічне коригування з геополітичними цілями: Саудівська Аравія, схоже, схиляється перед проханнями Дональда Трампа. Незабаром після вступу на посаду президент США закликав Ер-Ріяд збільшити видобуток, щоб знизити ціни на нафту, що означає здешевлення нафтопродуктів для американських споживачів.

Окрім того, серед ймовірних мотивів прискореного збільшення видобутку нафти – бажання Саудівської Аравії та деяких інших країн ОПЕК покарати деякі країни-члени ОПЕК+ за недотримання своїх квот. Зокрема йдеться про Казахстан, міністр енергетики цієї держави Єрлан Аккенженов заявив, що Казахстан не скорочуватиме видобуток.

"Саудівська Аравія злиться на Казахстан", який вважається одним з головних відстаючих, і який "видобуває на 300 000 барелів на добу більше своєї квоти", – сказав Б'ярн Шилдроп, аналітик SEB.

Тим часом аналітики не передбачають різкого падіння цін на нафту після відкриття ринків у понеділок, оскільки ця заява була очікуваною, натомість реакція на неї була "поміркованою". У п'ятницю ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent встановилася на рівні $62,61 за барель, а на West Texas Intermediate – $60,79.