Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту - до $30

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала Євросоюзу обмежити ціну на російську нафту на рівні 30 доларів, тобто - знизити вдвічі.

Про це він заявив під час візиту на Раду міністрів закордонних справ ЄС, передає "Радіо Свобода".

"Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою – тридцять доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. Іншим таким болючим для російської економіки напрямком, безумовно, є банківський сектор, включаючи центральний банк. Тому всі ці речі ми проговорили", – розповів міністр.

Він озвучив меседж, з яким приїхав до європейських колег Брюсселя, – Києву потрібна невідкладна максимальна дипломатична мобілізація.

"Саме зараз, в цей критичний момент, щоби досягти нашої стратегічної цілі справедливого, всеосяжного миру для України. Ви знаєте, що Україна віддана мирним зусиллям. Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру. Тому мені важливо було поінформувати європейських колег про розвиток подій, про поїздку президента Зеленського до Туреччини. Вона відіграла надзвичайно важливу роль в активізації мирних зусиль України і консолідації світової підтримки на нашу користь", – сказав Сибіга.

Він нагадав про вчорашні переговори президента Зеленського з Трампом та європейськими лідерами, зазначивши, що "надзвичайно інтенсивна робота триває".

"Ми відстоюємо всі принципові, фундаментальні речі для України і відстоюватиме їх... Ми будемо далі чітко, злагоджено діяти для досягнення справедливого, всеосяжного миру для України. А першим фундаментальним кроком на цьому шляху є досягнення перемир’я. Перемир’я безумовного, беззастережного", – додав міністр.

Як повідомлялося, в квітні дефіцит бюджету Росії різко зріс через падіння нафтових доходів і витрати на війну.