Зеленський і Мелоні обговорили результати розмови з Трампом і можливі майданчики для розмови з росіянами

Президент України і прем'єрка Італії скоординували позиції та домовилися контактувати щодо подальших дій.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Співрозмовники обговорили результати розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Зеленський і Мелоні також скоординували позиції й домовилися контактувати щодо подальших дій. Прем'єр-міністерка Італії підтвердила підтримку всіх зусиль заради досягнення справжнього миру.

Також лідери обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами.

Зеленський наголосив, що потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. За його словами, Україна готова до чесної дипломатії і необхідно забезпечити, щоб Росія була готова закінчити війну.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV нещодавно запропонував Ватикан для переговорів між Україною і Росією щодо припинення вогню.