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Зеленський і Мелоні обговорили результати розмови з Трампом і можливі майданчики для розмови з росіянами

Президент України і прем'єрка Італії скоординували позиції та домовилися контактувати щодо подальших дій. 

Зеленський і Мелоні обговорили результати розмови з Трампом і можливі майданчики для розмови з росіянами
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. 

Співрозмовники обговорили результати розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. 

Зеленський і Мелоні також скоординували позиції й домовилися контактувати щодо подальших дій. Прем'єр-міністерка Італії підтвердила підтримку всіх зусиль заради досягнення справжнього миру. 

Також лідери обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. 

Зеленський наголосив, що потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. За його словами, Україна готова до чесної дипломатії і необхідно забезпечити, щоб Росія була готова закінчити війну.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV нещодавно запропонував Ватикан для переговорів між Україною і Росією щодо припинення вогню. 
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