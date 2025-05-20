Росія могла передати КНДР технології для ракет класу "повітря-повітря"

Росія могла передати Північній Кореї технології для розробки нових ракет класу "повітря-повітря".

Як пише Yonhap, так вважають південнокорейські військові.

У суботу державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що на початку тижня лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями ВПС. Тоді, імовірно, відбулася бойова стрільба за допомогою нової ракети класу "повітря-повітря", запущеної з винищувача МіГ-29.

У Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) вважають, що може "існувати зв'язок" цих навчань із отриманням технологій від Росії для створення таких ракет, однак для визначення масштабів та обсягу можливої технологічної допомоги Москви необхідний подальший аналіз.

Посадовець JCS додав, що, ймовірно, знадобиться час для розгортання таких систем озброєння для бойового застосування у Північному регіоні.

"Було багато випадків, коли Північ намагалася обдурити або перебільшити проблеми із забезпеченням запасних частин та матеріалів призвели до затримок у розгортанні. Ми вважаємо, що системи озброєння також потребуватимуть значного часу для введення в експлуатацію", – повідомили у пресслужбі південнокорейської армії.

Південна Корея прагне розробити власну систему ракет класу "повітря-повітря" і розгорнути її до 2035 року.