США припиняють виплату грантів Гарварду на суму $60 млн через звинувачення в антисемітизмі

Гарвард звинувачують у тому, що він продовжує враховувати етнічну приналежність під час розгляду заяв студентів та допускає дискримінацію щодо євреїв.

США припиняють виплату грантів Гарвардському університету на суму $60 млн через те, що заклад не зміг вирішити проблему антисемітизму та етнічної дискримінації в кампусі.

Як пише Reuters, про це заявило Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США.

"Через постійну нездатність Гарвардського університету вирішити проблему антисемітських домагань та расової дискримінації, HHS припиняє дію кількох багаторічних грантів... протягом повного терміну їх дії", – йдеться у повідомленні департаменту.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила або припинила дію федеральних грантів та контрактів для університету на суму майже 3 мільярди доларів.

З моменту вступу на посаду в січні, президент-республіканець прагнув використати федеральне фінансування досліджень для реформування академічної спільноти США, яка, за його словами, охоплена антиамериканською, марксистською та радикально лівою ідеологією.

Гарвард звинувачують у тому, що він продовжує враховувати етнічну приналежність під час розгляду заяв студентів та допускає дискримінацію щодо євреїв через пропалестинські студентські протести, які минулого року сколихнули американські кампуси.

Раніше цього місяця університет врегулював позов ортодоксального єврейського студента, який заявив, що Гарвард ігнорує антисемітизм у кампусі. Угоду уклали через чотири місяці після того, як Гарвард пообіцяв додатковий захист єврейським студентам, вирішивши два схожі позови.

Заклад раніше заявляв, що не може покрити всі витрати на заморожені гранти та що співпрацює з дослідниками, щоб допомогти їм знайти альтернативне фінансування. Він також подав до суду на адміністрацію Трампа через такі рішення.

Колумбійський університет у Нью-Йорку також постраждав через ймовірний антисемітизм.