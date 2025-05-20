Венс запросив папу Лева XIV до Білого дому

Віцепрезидент США знову зустрівся з понтифіком - вже іншим.

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія офіційно запросили нового Папу Римського Лева XIV до своєї резиденції у Білому домі.

Як пише The Guardian, відповідного листа від подружжя номер один передав своєму співвітчизнику віцепрезидент США Джей Ді Венс під час авдієнції у Ватикані.

Республіканець також подарував понтифіку ігрову форму клубу з американського футболу "Чикаго Беарс" - саме з цього міста родом кардинал Роберт Превост, який був обраний на конклаві головою Римо-католицької церкви.

Натомість Папа Лев XIV вручив віцепрезиденту статуетку з написом латиною, який перекладається як "Мир - це вразлива квітка".

Кардинал Превост декілька разів публічно критикував адміністрацію Дональда Трампа, особливо щодо міграційної політики. Єпископ писав, що Венс "неправий, коли стверджує, що Ісус заповідав нам складати рейтинг того, як ми любимо ближніх".