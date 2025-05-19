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World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни

Associated Press наполягає на авторстві свого колишнього штатного фотографа.

World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
Дівчина з напалмом. Фото зображає наслідки помилкової атаки з використанням напалму південнокорейських ВПС на мешканців села Тра
Фото: Associated Press

Організація World Press Photo оголосила про “призупинку” присвоєння авторства фотографії, відомої як “Дівчина з напалмом”, колишньому фотографу агенції Associated Press Ніку Уту. 

Як йдеться у повідомленні організації, візуальні та технічні докази можуть свідчити, що фотографію зробив в’єтнамський фотограф-фрілансер Нгуєн Тхань Нге.

Сумнів у авторставі найбільш відомого фото війни у В’єтнамі, зробленого у 1972 році, спричиненій документальним фільмом “Стрингер”, автори якого стверджують, що саме в’єтнамський фотограф зробив фотографію оголеної дівчини, яка тікає від напалмової атаки під час війни у В’єтнамі. Нге нібито продав свою фотографію AP, агентство вказало, що автором фото є його штатний фотограф Ут. У 1973 році він отримав Пулітцерівську премію за цю фотографію.

Сумніви щодо авторства фото виникали і раніше, проте Ут їх заперечував. Раніше цього місяця агентство AP опублікувало 96-сторінковий звіт власного розслідування щодо авторства фото, в якому йшлося про те, що немає “жодних остаточних доказів”, які б вимагали зміну атрибуції. 

Натомість виконавча директорка World Press Photo Джумана Ель Зейн Хурі зазначила, що “рівень сумнівів занадто значний, щоб зберегти чинне посилання на автора. Водночас, не маючи переконливих доказів, які б однозначно вказували на іншого фотографа, ми також не можемо змінити авторство”. 

Організація World Press Photo також зазначила можливість того, що фотографію зробив зовсім інша особа — в'єтнамський військовий фотограф Хьюнь Конг Фук, який іноді продавав зображення новинним агентствам. 

Нагадаємо, цьогоріч World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Серед переможців – двоє російських фотографів, одна фотографка з Білорусі.
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