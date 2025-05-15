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Харківська фотографка стала учасницею арт-Бієналє в Лондоні

Українська фотографка Ольга Винник візьме участь у Бієналє разом із 350 митцями з більш ніж 60 країн світу.

CultHub
Харківська фотографка стала учасницею арт-Бієналє в Лондоні
фото з сайту London Biennale

Фотороботу Ольги Винник відібрали для участі у арт-Бієналє в Лондоні, про що вона розповіла на своїй сторінці у фейсбук. Лондонська арт-Бієнале є однією з топових подій в галузі сучасного мистецтва і представляє роботи музейного рівня у жанрах живопису, скульптури, фотографії, інсталяції та змішаних медіа. Організатори ставлять собі за мету свторити простір для діалогу між митцями, кураторами та професіоналами сфери культури. Подія відбудеться з 16 по 20 липня 2025 року в історичному будинку Chelsea Old Town Hall в Лондоні.

з сайту London Biennale
з сайту London Biennale

Ольга Винник представить свою роботу «Момент вічності» – фотороботу, зняту в мальовничих пейзажах Лінтона та Лінмута, в графстві Девон. «Це фото досліджує теми часу, тиші та стійкості, виражені через поетичну мінімалістичну композицію. Робота вже знайшла відгук серед глядачів завдяки своїй медитативній атмосфері та глибокій емоційній складності‎», – йдеться в описі проєкту. 

зі сторінки авторки у фейсбук
Фото: Ольга Винник
зі сторінки авторки у фейсбук

Фотографка народилася і жила в Харкові, але з повномасштабним вторгненням виїхала до Великої Британії. Війна кардинально вплинула на її життя та творчість. Роботи Ольги Винник вирізняються увагою до деталей, природною геометрією, медитативністю та тихою поетикою. 

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