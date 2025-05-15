Фотороботу Ольги Винник відібрали для участі у арт-Бієналє в Лондоні, про що вона розповіла на своїй сторінці у фейсбук. Лондонська арт-Бієнале є однією з топових подій в галузі сучасного мистецтва і представляє роботи музейного рівня у жанрах живопису, скульптури, фотографії, інсталяції та змішаних медіа. Організатори ставлять собі за мету свторити простір для діалогу між митцями, кураторами та професіоналами сфери культури. Подія відбудеться з 16 по 20 липня 2025 року в історичному будинку Chelsea Old Town Hall в Лондоні.

з сайту London Biennale

Ольга Винник представить свою роботу «Момент вічності» – фотороботу, зняту в мальовничих пейзажах Лінтона та Лінмута, в графстві Девон. «Це фото досліджує теми часу, тиші та стійкості, виражені через поетичну мінімалістичну композицію. Робота вже знайшла відгук серед глядачів завдяки своїй медитативній атмосфері та глибокій емоційній складності‎», – йдеться в описі проєкту.

Фото: Ольга Винник зі сторінки авторки у фейсбук