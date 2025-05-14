Фото: EPA/UPG Леонардо Ді Капріо вручає Роберту Де Ніро почесну «Золоту пальмову гілку»

Цьогоріч почесну «Золоту гілку» отримав актор Роберт Де Ніро. Свою промову під час нагородження він використав, аби поговорити про проблеми художньої спільноти і загрози демократії, спричинені режимом Дональда Трампа.

«Американський президент-міщанин призначив себе головою одного з наших головних культурних закладів, — сказав Де Ніро (йдеться про John F. Kennedy Center for the Performing Arts у Вашингтоні, один з найвідоміших культурних центрів Америки). — Він скоротив фінансування та підтримку мистецтва, гуманітарних наук і освіти. А тепер оголосив про стовідсоткове мито на фільми, вироблені за межами США. <...> Не можна поставити ціну на творчість, але, очевидно, можна встановити на неї мито».

Фото: EPA/UPG Роберт Де Ніро виступає з промовою на сцені Каннського кінофестивалю

Актор зазначив, що мистецтво за природою є демократичним й інклюзивним, підтримує різноманітність і об’єднує людей, а тому є загрозою для автократів і фашистів. Він наголосив, що в Америці відбувається згортання демократії, що є глобальною проблемою, і закликав до спротиву: «Ми не можемо всі просто сидіти склавши руки й дивитися. Ми маємо діяти, і ми маємо діяти зараз, не з насильством, а з великою пристрастю і рішучістю. Настав час для всіх, хто дбає про свободу, організуватися, протестувати — і, звичайно, коли будуть вибори, голосувати».

Фото: EPA/UPG Леонардо Ді Капріо вручає Роберту Де Ніро почесну «Золоту пальмову гілку»

Почесну нагороду акторові вручив Леонардо Ді Капріо. Він згадав, як відбувся його власний великий прорив у кіно — роль у фільмі «Життя цього хлопчика», де грав разом з Де Ніро. «Коли я зростав у Лос-Анджелесі, кожен молодий актор, якого я знав, дивився роботи Де Ніро, — сказав Ді Капріо. — Ми вивчали його, намагаючись зрозуміти, як він так повністю занурився у своїх героїв. Він створив зразок. Він був не просто ще одним великим актором, він був Актором».

Фото: EPA/UPG Леонардо Ді Капріо виголошує промову під час відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю.

Фільмом відкриття Канн цьогоріч стала комедія «Залиште один день» (Partir Un Jour), що є дебютним повним метром французької режисерки Амелі Боннін. Прем'єру завершили п’ятихвилинні овації, але критики вже встигли відгукнутися доволі прохолодно.

Фото: EPA/UPG Квентін Тарантіно під час церемонії

Честь оголосити фестиваль відкритим випала режисерові Квентіну Тарантіно: він почесний гість секції Cannes Classics, яка присвячена реставрованим класичним фільмам, документальним стрічкам про кіно та кінематографістів. Цього року вона вшановує американського автора малобюджетних вестернів Джорджа Шермана.

Серед каннських прем’єр цього року – «Місія нездійсненна – Остання розплата» з Томом Крузом; «Фінікійська схема» Веса Андерсона з Томом Генксом та Бенісіо дель Торо; «Еддінгтон» Арі Астера з Хоакіном Феніксом, Педро Паскалем та Еммою Стоун; режисерський дебют Скарлетт Йоханссон «Елеонора Велика»; «Здохни, коханий» з Дженніфер Лоуренс і Робертом Паттінсоном; «Сентиментальна цінність» Йоахіма Трієра; «Альфа» Джулії Дюкурно та багато інших.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: члени журі Джеремі Стронг, президент Жюльєт Бінош, Альба Рорвахер під час церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю

Ще однією промовою відкриття фестивалю відзначила акторка Жюльєт Бінош, яка цьогоріч очолила журі конкурсу Канн. Вона згадала палестинську художницю та фотожурналістку Фатіму Хассуна, фільм якої відібрали до показу в паралельній секції Канн; вона мала приїхати на фестиваль, але загинула під час ізраїльського авіаудару на наступний день після оголошення відбору.

На сцені до Жюльєт Бінош приєдналися інші члени журі: Холлі Беррі, Паял Кападіа, Альба Рорвахер, Лейла Слімані, Дієудо Хамаді, Хонг Сангсу, Карлос Рейгадас і Джеремі Стронг. Наступні два тижні вони оцінюватимуть 21 фільм з головного конкурсу фестивалю. Переможців оголосять на церемонії закриття, яка відбудеться 24 травня.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: Члени журі Карлос Рейгадас, Паял Кападія, Дьєдонн Хамаді, Джеремі Стронг, Президент Жюльєт Бінош, Альба Рорвахер, Лейла Слімані, Холлі Беррі та Хонг Санг-су на сцені Каннського кінофестивалю

У день відкриття Каннського фестивалю також відбувся спеціальний День України. У Палаці фестивалів показали три фільми, які розповідають про війну в Україні: "Зеленський" Іва Жолана, Лізи Вапне та Аріана Шемена; "Наша війна" Бернара Анрі-Леві та Марка Русселя; "2000 метрів до Авдіївки" Мстислава Чернова.

Фото: EPA/UPG Аріель Домбаль і Бернар-Анрі Леві на церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю, Франція, 13 травня 2025 р.

Чернов особисто представив фільм і в своєї промові подякував українським військовим: “Для мене честь представляти Україну разом з талановитими українськими та французькими режисерами на Канському фестивалі. В ці дні, коли йдуть переговори про мир, про майбутнє України, про її землю, мені хотілося б, щоб світ памʼятав, що кожний метр, кожний клаптик цієї землі — це чиясь кров та життя. Про це і є фільм «2000 метрів до Андріївки». Про землю і про воїнів, які її захищають. Про тих, що полягли, і тих які продовжують битися.”

Фото: надано Мстиславом Черновим Мстислав Чернов на доріжці під час відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Фотографи в очікуванні прибуття гостей на церемонію

Фото: EPA/UPG Ізабелі Фонтана на церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю, 13 травня 2025 р.

Фото: EPA/UPG Квентін Тарантіно та Даніелла Пік під час церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю.

Фото: EPA/UPG Алессандра Амбросіо на церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю, 13 травня 2025 р.

Фото: EPA/UPG Фредерик Бель під час церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю.

Фото: EPA/UPG Роберт Де Ніро (зліва) та його партнерка Тіффані Чен під час церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю.

Фото: EPA/UPG Єва Лонгорія і Карлос Сайнс під час церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю.

Фото: EPA/UPG Ведучий церемонії Лоран Лафітт

Фото: EPA/UPG Зліва направо: Мхамед Арезкі, П'єр-Антуан Бійон, Домінік Блан, режисер Амелі Боннін, Жюльєт Армане, Франсуа Роллен і Тьюфік Жаллаб під час церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю.

Фото: EPA/UPG Роберт Де Ніро, Квентін Тарантіно та Роберт Де Ніро на сцені Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG Квентін Тарантіно на сцені Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG Марія К’яра на церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG Керолайн Даур на церемонії відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG Гостя церемонії зі своєю собакою під час відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG Роберт Де Ніро фотографується з фанами після церемонії

Фото: EPA/UPG Надін Нассіб під час відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG Хайді Клум під час відкриття 78-го щорічного Каннського кінофестивалю

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG