Актор Депардьє отримав вирок суду у справі про сексуальні домагання

Суд Парижа 13 травня засудив французького актора, прихильника російського диктатора Володимира Путіна, Жерара Депардьє до 18 місяців позбавлення волі умовно за сексуальні домагання на знімальному майданчику фільму Les Volets Verts у 2021 році, передає BFM TV.

Як встановив суд, актор скоїв домагання щодо двох жінок. Депардьє також мають внести до реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини.

Суд врахував вік обвинуваченого, його стан здоров’я та позицію щодо обвинувачень, які він заперечує.

Крім основного вироку, суд визнав обґрунтованими вимоги про вторинну віктимізацію — моральні страждання, яких зазнали постраждалі через дії учасників судового процесу. Депардьє зобов’язали виплатити по 1 000 євро кожній з потерпілих.

Захист актора вже повідомив, що оскаржить вирок.

The Guardian пише, що актор до суду не з’явився, і наразі місце перебування Депардьє не встановили.