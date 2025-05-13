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Актор Депардьє отримав вирок суду у справі про сексуальні домагання

Депардьє засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно.

Актор Депардьє отримав вирок суду у справі про сексуальні домагання
Жерар Депардьє
Фото: EPA/UPG

Суд Парижа 13 травня засудив французького актора, прихильника російського диктатора Володимира Путіна, Жерара Депардьє до 18 місяців позбавлення волі умовно за сексуальні домагання на знімальному майданчику фільму Les Volets Verts у 2021 році, передає BFM TV.

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Як встановив суд, актор скоїв домагання щодо двох жінок. Депардьє також мають внести до реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини.

Суд врахував вік обвинуваченого, його стан здоров’я та позицію щодо обвинувачень, які він заперечує.

Крім основного вироку, суд визнав обґрунтованими вимоги про вторинну віктимізацію — моральні страждання, яких зазнали постраждалі через дії учасників судового процесу. Депардьє зобов’язали виплатити по 1 000 євро кожній з потерпілих.

Захист актора вже повідомив, що оскаржить вирок. 

The Guardian пише, що актор до суду не з’явився, і наразі місце перебування Депардьє не встановили.

  • З грудня 2020 року Жерара Депардьє звинувачують у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях до актриси Шарлотти Арну, яка стверджує, що він зґвалтував її у своїй квартирі у Парижі в 2018 році. Депардьє назвав обвинувачення “безпідставними”, але паризький суд підтримав їх.
  • Крім того, у 2023 році іспанська журналістка та письменниця Рут База заявила, що французький актор зґвалтував її майже 30 років тому в Парижі.
  • Актора арештували у квітні 2024-го.
  • Як відомо, Депардьє має два громадянства - французьке та російське.
  • Він часто висловлював своє захоплення президентом країни-агресора Володимиром Путіним і виправдовував окупацію Росією українських Криму і Донбасу.
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