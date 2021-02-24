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Прокуратура відновила справу проти Депардьє за зґвалтування

Актор перебуває під слідством.

Прокуратура відновила справу проти Депардьє за зґвалтування
Жерар Депардье
Фото: http://novostyar.com

Французька прокуратура 23 лютого заявила, що актор Жерар Депардьє перебуває під слідством за звинуваченням у зґвалтуванні і сексуальному посяганні в рамках відновленої два роки тому справи.

У прокуратурі відреагували на повідомлення у ЗМІ про попередні звинувачення, які були висунуті актору в грудні, передає Радіо Свобода.

Місцеві ЗМІ повідомили, що 72-річний актор і володар найвищої військової і цивільної нагороди Франції, Почесного легіону, був звинувачений акторкою і танцівницею у нападі на неї в своєму будинку в Парижі в 2018 році. Справу в 2019 році закрили, але потім знову відновили. Влада заявила, що Депардьє не перебуває під вартою.

Адвокат Депардьє раніше заявляв, що актор "цілковито заперечує будь-які зґвалтування, сексуальні зазіхання та злочини".

Як відомо, Депардьє має два громадянства - французьке та російське. Торік у вересні російські ЗМІ повідомляли, що французький актор прийняв православ’я.

Він часто висловлював своє захоплення президентом країни-агресора Володимиром Путіним і виправдовував окупацію Росією українських Криму і Донбасу.

У 2015 році СБУ заборонила Депардьє в'їзд в Україну на п'ять років.

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