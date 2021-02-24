Amnesty International відмовилася називати Навального "в'язнем сумління"

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вирішила більше не називати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління.

Представники організації пояснюють, що таке рішення ухвалено через висловлювання Навального 15-річної давності, але організація продовжує вважати його політв'язнем і вимагати його звільнення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

В історії правозахисної організації вже були випадки, коли відомих опозиціонерів виключали зі списку "в'язнів сумління" - наприклад, це сталося з борцем з апартеїдом в ПАР Нельсоном Манделою.

"Amnesty International прийняла внутрішнє рішення припинити називати Олексія Навального в'язнем сумління у зв'язку із заявами, які він робив у минулому. Деякі з цих заяв, від яких Навальний досі не відмовився, досягають порогу пропаганди ненависті, що суперечить визначенню" в'язня сумління", даному Amnesty", - сказала директор російського представництва організації Наталія Звягіна.

"Amnesty International не уточнює, про які саме висловлюваннях мова, але всі, хто пам'ятає кар'єру політика, впевнені, що йдеться про деякі заяви Навального про іммігрантів в першому десятилітті цього століття, коли він створив організацію з націоналістичним ухилом, націонал демократичний рух "Народ" і брав участь в "російських маршах" разом з радикальними націоналістами-ксенофобами", - сказано в повідомленні.

Згідно з правилами Amnesty International, обов'язковий критерій отримання статусу в'язня сумління - "незастосування насильства і відсутність закликів до насильства або розпалювання ненависті". Водночас Amnesty зазначає, що в останні роки Навальний таких заяв не робив.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ми не повинні зачаровуватися Олексієм Навальним з точки зору інтересів України". Він мав на увазі скандальну фразу російського опозиціонера про те, що Крим - не "бутерброд з ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати".

Водночас МЗС України назвало ганебним нещодавнє затримання Навального в Росії, а згодом засудило насильство проти протестувальників, які вийшли на вулиці російських міст в підтримку Навального.

Нагадаємо, Навального визнали винним у наклепі на ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка, який знімався в ролику із закликами підтримати поправки до Конституції Росії.

Окрім того, Московський міський суд Росії залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити Навального в колонію загального режиму. Йому скоротили термін перебування у колонії на півтора місяця.

22 лютого міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального.