Міністри закордонних справ ЄС зберуться у понеділок для введення нових санкцій проти Росії

Обмеження, швидше за все, торкнуться російських чиновників і організацій, підозрюваних в безпосередній причетності до справи Навального.

У понеділок, 22 лютого міністри закордонних справ Євросоюзу зберуться обговорення введення нових санкцій проти Росії через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навального.

Про це Високий представник Європейського Союзу з міжнародних справ Жозеп Боррель нагадав у Твіттері.

Боррель констатував відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення Навального.

“Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами ЄС-27 ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради закордонних справ у понеділок”, – написав топдипломат Європи.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.



With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021

“Європейська правда” зазначила, що ЄСПЛ застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Це правило передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Водночас у Росії заявили, що “рішення ЄСПЛ є спробою втручання у внутрішні російські судові справи і виконати його неможливо”.

Зазначимо, за даними агентства Bloomberg, затверджені завтра санкції не будуть націлені на російських олігархів, бо деякі держави-члени блоку побоюються спалювати всі мости з Москвою.

Замість цього обмеження, швидше за все, торкнуться російських чиновників і організацій, підозрюваних в безпосередній причетності до цієї справи.

Нагадаємо, Навального визнали винним у наклепі на ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка, який знімався в ролику із закликами підтримати поправки до Конституції Росії.

Окрім того, Московський міський суд Росії залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити Навального в колонію загального режиму. Йому скоротили термін перебування у колонії на півтора місяці.