Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"
Медведчук про санкції: "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по дружині"
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
ГоловнаСвіт

Міністри закордонних справ ЄС зберуться у понеділок для введення нових санкцій проти Росії

Обмеження, швидше за все, торкнуться російських чиновників і організацій, підозрюваних в безпосередній причетності до справи Навального.

Міністри закордонних справ ЄС зберуться у понеділок для введення нових санкцій проти Росії
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 22 лютого міністри закордонних справ Євросоюзу зберуться обговорення введення нових санкцій проти Росії через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навального.

Про це Високий представник Європейського Союзу з міжнародних справ Жозеп Боррель нагадав у Твіттері.

Боррель констатував відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення Навального.

“Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами ЄС-27 ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради закордонних справ у понеділок”, – написав топдипломат Європи.

“Європейська правда” зазначила, що ЄСПЛ застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Це правило передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Водночас у Росії заявили, що “рішення ЄСПЛ є спробою втручання у внутрішні російські судові справи і виконати його неможливо”.

Зазначимо, за даними агентства Bloomberg, затверджені завтра санкції не будуть націлені на російських олігархів, бо деякі держави-члени блоку побоюються спалювати всі мости з Москвою.

Замість цього обмеження, швидше за все, торкнуться російських чиновників і організацій, підозрюваних в безпосередній причетності до цієї справи.

Нагадаємо, Навального визнали винним у наклепі на ветерана Другої світової війни Ігната Артеменка, який знімався в ролику із закликами підтримати поправки до Конституції Росії.

Окрім того, Московський міський суд Росії залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити Навального в колонію загального режиму. Йому скоротили термін перебування у колонії на півтора місяці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також