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Кулеба і Ткаченко оприлюднили заяву на підтримку журналістів у Білорусі

Занепокоєння міністрів викликає “деструктивна діяльність Росії, яка узурпувала інформаційний простір Білорусі".

Кулеба і Ткаченко оприлюднили заяву на підтримку журналістів у Білорусі
Фото: pen.org.ua

Україна разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ.

Про це йдеться у спільній заяві Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо репресій білоруських журналіств.

Міністри висловили обурення подіями у Білорусі.

“Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Республіці Білорусь відкрито порушує ці базові принципи”, – йдеться у заяві.

Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ, зазначили вони.

Особливе занепокоєння урядовців викликає “деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації”.

Нагадаємо, у Білорусі журналісток польського телеканалу "Белсат" засудили до двох років позбавлення волі. Їх затримали у листопаді під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренко.

Суд Мінська визнав Катерину Бахвалова та Дарину Чульцову винними за статтею 342 Кримінального кодексу – "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них".

У свою чергу США і Британія за тиск на журналістів у Білорусі запровадили санкції проти чиновників, суддів та співробітників силових органів країни.

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