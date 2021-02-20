Глава МЗС відзначив зусилля посла Корнійчука у питанні отримання Україною вакцини Pfizer

Кулеба також підкреслив, що питання отримання вакцин в Україні вирішується на найвищому рівні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба відзначив допомогу посольства України в Ізраїлі та глави диппредставництва Євгена Корнійчука в отриманні Україною вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer. Про це міністр заявив на брифінгу в п'ятницю в Києві.

“На початку грудня наш посол в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч з міністром охорони здоров'я Ізраїлю, отримав максимально повну інформацію про формат взаємодії Ізраїлю з Pfizer. Ви знаєте, що Ізраїль став лідером вакцинації і використовує саме BioNTech/Pfizer. Посольство поінформувало МЗС, МЗС зв'язалося з Міністерством охорони здоров'я та після цього ми звернулися до Pfizer щодо офіційних поставок вакцини в Україну”, – сказав він.

Кулеба також підкреслив, що питання отримання вакцин в Україні вирішується на найвищому рівні. “Президент Зеленський особисто розмовляв з виконавчим директором компанії Pfizer. На цьому тижні Pfizer вже надіслав документи для реєстрації своєї вакцини в Україні, після чого будуть передані контракти для обговорення і підписання. Ось алгоритм того, як МЗС допомагає МОЗ в пошуку вакцини”, – сказав міністр.

Він окремо подякував українському представництву при ЄС, посольствам в США, Канаді, Китаї, Індії, Великій Британії, Італії, Франції, Литві, Латвії, Польщі, Ізраїлі та Німеччині.

“Не всі ці країни мають свою вакцину, але деякі мають доступ до вакцини та можуть посприяти її отриманню по іншим каналам... Наші посольства влаштували справжнє полювання за вакциною, прикладають максимум зусиль. Посли і всі дипломати беруть участь в цьому процесі і діють на “відмінно””, – підсумував глава МЗС України.

Нагадаємо, вакцина виробництва компанії Pfizer стала третім засобом від коронавірусу, поданим на реєстрацію в Україні. Раніше документи на реєстрацію вакцин подали компанії AstraZeneca і Sinovac.