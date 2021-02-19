Pfizer почала випробування вакцини від ковіду на вагітних

Компанії Pfizer-BioNTech заявили про початок клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на вагітних старше 18 років. Спочатку дослідження включають майбутніх мам у США, передає NBC News.

Виробник вакцини має намір залучити близько 4 000 вагітних жінок на 24-34 тижнях вагітності у випробуваннях, які включатимуть учасників США, а також Аргентини, Бразилії, Канади, Чилі, Мозамбіку, Південної Африки, Іспанії та Великобританії.

Одна частина учасниць під час досліджень отримає вакцину, друга - плацебо. Дослідники відстежуватимуть будь-які негативні побічні ефекти у жінок, включаючи викидень.

Зазначається, що деякі дані про безпеку вакцини під час вагітності вже є, оскільки деякі жінки в попередніх дослідженнях Covid-вакцини завагітніли під час участі у клінічних випробуваннях.

"Ми продовжуємо збирати докази безпеки та ефективності (препарату - ред.), щоб надалі використовувати його серед цієї важливої групи населення", - зазначив представник компанії Pfizer Вільям Грубер.

Як повідомляли, вакцина від коронавірусу компанії Pfizer прибуде в Україну наприкінці лютого або на початку березня, тобто трохи пізніше, ніж розраховували. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, із затримкою поставок вакцин зіткнулася не тільки Україна, а й інші держави.

Нагадаємо, вакцина Pfizer на практиці в Ізраїлі показала ефективність 94%. У дослідженні взяли участь 1,2 млн осіб.

В Україні цієї вакцини вистачить на щеплення лише кілька десятків тисяч осіб.