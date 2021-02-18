В Україні за добу виявили 6 237 нових випадків ковіду, госпіталізовано 2 222 особи

За минулу добу в Україні виявили 6 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників. Цей добовий показник є найвищим із 17 січня, коли було зафіксовано понад 7 000 нових інфікованих.

За минулу добу госпіталізовано 2 222 особи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Від ускладнень померли 163 людини. 5 225 пацієнтів одужали. За добу було здійснено 64 688 тестувань, зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 287 141 особа, одужало – 1 134 120. Від ускладнень померли 24 852 людини.Всього було проведено 6 625 529 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 513 випадків;

Вінницька область – 514 випадків;

Волинська область – 163 випадки;

Дніпропетровська область – 205 випадків;

Донецька область – 171 випадок;

Житомирська область – 438 випадків;

Закарпатська область – 500 випадків;

Запорізька область – 88 випадків;

Івано-Франківська область – 799 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 300 випадків;

Миколаївська область – 119 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 156 випадків;

Рівненська область –167 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 17 лютого Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня з наступного тижня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.

Також у Чернівецькій області заявили про "загрозливу ситуацію" з COVID-19.