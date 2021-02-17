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За добу 1 050 киян подолали коронавірус, 366 - захворіли

Госпіталізували 45 пацієнтів, 14 хворих померли.

За добу 1 050 киян подолали коронавірус, 366 - захворіли
Фото: Київрада

У Києві за минулу добу виявили 366 хворих на коронавірус, померли 14 людей, одужали 1 050 пацієнтів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, коронавірус діагностували у 222 жінок віком від 19 до 87 років, 127 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 10 дівчаток віком від 4 до 15 років та 7 хлопчиків від 4 до 16 років.

До лікарень госпіталізували 45 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в в Дарницькому (88), Деснянському (85) та в Дніпровському (52) районах.

Від початку пандемії у столиці підтвердили вже 132 834 випадки коронавірусу.  2 546 пацієнтів померли, подолали хворобу 89 427 мешканців Києва.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу виявили 4 286 нових випадків ковіду, з них 646 - на Івано-Франківщині.

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