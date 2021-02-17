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В Україні за добу 4 286 нових випадків ковіду, з них 646 - на Івано-Франківщині

Учора госпіталізовано 2 330 осіб з коронавірусом, одужало 5 927 осіб, 147 пацієнтів померли.

В Україні за добу 4 286 нових випадків ковіду, з них 646 - на Івано-Франківщині
Фото: facebook/Донбасс SOS

В Україні за минулу добу провели 25 782 тестувань методом ПЛР і виявили 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 2 330 осіб з коронавірусом, одужало 5 927 осіб, 147 пацієнтів померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 366 випадків;
  • Вінницька область – 351 випадок;
  • Волинська область – 117 випадків;
  • Дніпропетровська область – 137 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 118 випадків;
  • Закарпатська область – 275 випадків;
  • Запорізька область – 149 випадків;
  • Івано-Франківська область – 646 випадків;
  • Київська область – 185 випадків;
  • Кіровоградська область – 52 випадки;
  • Луганська область – 51 випадок;
  • Львівська область – 183 випадки;
  • Миколаївська область – 47 випадків;
  • Одеська область – 186 випадків;
  • Полтавська область – 77 випадків;
  • Рівненська область – 139 випадків;
  • Сумська область – 67 випадків;
  • Тернопільська область – 122 випадки;
  • Харківська область – 243 випадки;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 198 випадків;
  • Черкаська область – 44 випадки;
  • Чернівецька область – 386 випадків;
  • Чернігівська область – 34 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні виявлено 1 280 904 випадки коронавірусу. Одужали 1 128 895 осіб, 24 689 від ускладнень хвороби померли.

Нагадаємо, вчора головний державний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко терміново виїхав на Івано-Франківщину через ситуацію з коронавірусом.

Через новий спалах ковіду там почали закінчуватися місця в лікарнях. За минулий тиждень кількість нових випадків інфікування зросла більше ніж на 40%.

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