В Україні за добу 4 286 нових випадків ковіду, з них 646 - на Івано-Франківщині

В Україні за минулу добу провели 25 782 тестувань методом ПЛР і виявили 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Учора госпіталізовано 2 330 осіб з коронавірусом, одужало 5 927 осіб, 147 пацієнтів померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 366 випадків;
- Вінницька область – 351 випадок;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 137 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 118 випадків;
- Закарпатська область – 275 випадків;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 646 випадків;
- Київська область – 185 випадків;
- Кіровоградська область – 52 випадки;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 47 випадків;
- Одеська область – 186 випадків;
- Полтавська область – 77 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 67 випадків;
- Тернопільська область – 122 випадки;
- Харківська область – 243 випадки;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 386 випадків;
- Чернігівська область – 34 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні виявлено 1 280 904 випадки коронавірусу. Одужали 1 128 895 осіб, 24 689 від ускладнень хвороби померли.
Нагадаємо, вчора головний державний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко терміново виїхав на Івано-Франківщину через ситуацію з коронавірусом.
Через новий спалах ковіду там почали закінчуватися місця в лікарнях. За минулий тиждень кількість нових випадків інфікування зросла більше ніж на 40%.