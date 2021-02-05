В Івано-Франківській області через новий спалах ковіду почали закінчуватися місця в лікарнях

В Івано-Франківській області через новий спалах коронавірусної хвороби почали закінчуватися місця в окремих лікарнях.

За словами головного санітарного лікаря області Руслана Савчука, в Надвірнянській та Коломийській районних лікарнях зайнятість ліжок складає майже 100%, в Коломийській інфекційній лікарні - 92%, в Богородчанській лікарні - 86%, в Солотвинській лікарні - 82%.

Загалом у лікувальних закладах області для госпіталізації хворих на COVID-19 є 2987 ліжок, з них з підведеним киснем – 2390. Зайнято хворими 1688 ліжок.

За останній тиждень кількість нових випадків інфікування зросла більше ніж на 40%. У четвер в області зареєстрували вже 433 нових випадки, це ненабагато менше, ніж на листопадовому піку, коли щоденно реєстрували 500-700 випадків ковіду.

Санітарний лікар закликав людей не відкладати звернення до медиків за будь-яких симптомів інфікування.

"Щоденно в області реєструють від п'яти до восьми летальних випадків від коронавірусу. Переважно вмирають люди, які мали супутні захворювання, – діабет, ожиріння, кардіосклероз та інші. Багато випадків – це пізні звернення за меддопомогою, коли люди в пік захворювання на грип та ГРВІ списують все на банальну недугу і собі думають, що невисока температура, яка в них є, пройде за 3-5 днів. Однак за тією температурою може критися COVID-19", - зазначив головний санлікар області.

4 лютого в Івано-Франківській ОДА відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядку денному було одне питання – епідемічна ситуація на території області.

Було прийнято рішення посилити карантинні заходи, обмеживши проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб; заборонити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння; обмежити роботу дискотек, розважальних закладів та святкових заходів у ресторанах; посилити контроль за масковим режимом у громадських місцях.