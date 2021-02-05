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Київ лідирує за рівнем тестування на коронавірус в Україні

Показник у столиці - 255 тестів на 100 тисяч населення.

Київ лідирує за рівнем тестування на коронавірус в Україні
Фото: kyivcity.gov.ua

Рівень тестування на коронавірусну недугу в Києві становить 255 тестів на 100 тисяч населення. Це найвищий показник в Україні.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Від початку пандемії у столиці виявлено 129 827 випадків COVID-19. 77 813 киян подолали хворобу. Від ускладнень коронавірусу померли 2 414 мешканців столиці.

За минулу добу в Києві виявили 321 випадок захворювання на коронавірус. Госпіталізовано 32 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (80), Деснянському (75) та Дарницькому (56) районах.

Захворіли, зокрема, 180 жінок віком від 18 до 85 років, 134 чоловіки віком від 18 до 87 рокiв, 6 дівчат від 1 до 17 років та 1 хлопчик 11 років.

4 лютого у столиці від ковіду одужав 1 841 пацієнт. Хвороба забрала життя 10 киян.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 4 923 нових випадків ковіду, одужали 8 185 пацієнтів. Найбільше нових хворих виявили в Івано-Франківській та Львівській областях.

За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, тижнева кількість нових захворілих на COVID-19 в Україні з грудня по лютий впала утричі.

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