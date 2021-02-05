Вакцина CoronaVac має бути в Україні до кінця травня, інакше "Лекхім" поверне мільярд, - StateWatch

Умовами договору передбачена 100% передплата з можливістю її повернення в повному обсязі у разі порушення графіку поставки товару.

Вакцина від коронавірусної хвороби виробництва китайської компанії Sinovac, 1,9 млн доз якої законтрактувала Україна, має бути в країні до кінця травня. Інакше приватна компанія "Лекхім" поверне повну вартість контракту державі.

Про це свідчать дані аналізу умов угоди на постачання вакцини, який провела експертна організація StateWatch.

30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім". Умовами договору передбачена 100% передплата з можливістю її повернення в повному обсязі у разі порушення графіку поставки товару.

Кінцевий термін поставки - 31 травня 2021 року.

Порядок здійснення розрахунків передбачав 100% попередньої оплати протягом 3 банківських днів з моменту надання постачальником банківської гарантії повернення авансового платежу. Тобто, у разі порушення умов договору зі сторони "Лекхіму", після звернення замовника банк повинен повернути до державного бюджету всю сплачену суму.

Перша поставка вакцини має відбутися не пізніше 31 березня 2021 року у розмірі 700 тис доз протягом 30 календарних днів з дати реєстрації продукції одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії чи ЄС. Або з дати отримання перекваліфікації ВООЗ.

Друга поставка вакцини у розмірі 1,2 млн доз - протягом 90 календарних днів з дати реєстрації продукції, але не пізніше 31 травня 2021 року.

Якщо до 31 травня компанія "Лекхім" не поставить всю вакцину, банк повинен буде повернути ДП "Медичні закупівлі" 100% сплаченої передплати. Сторони також можуть підписати додаткові угоди, якими продовжити строк постачання вакцин в Україну.

Договір також передбачає штрафні санкції за порушення термінів поставки - пеня в розмірі 0,1% від ціни продукції, строк поставки якої порушено за кожен день прострочення. Якщо порушення строку понад 30 днів, то додатково штраф передбачено в розмірі 7% від ціни продукції, строк поставки якої порушено.

Нагадаємо, українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%.

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% - у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти.