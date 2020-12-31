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Україні повернуть кошти за китайську вакцину, якщо вона не пройде реєстрацію чи матиме ефективність нижче 70%

Повернення відбудеться автоматично, без суду. 

Україні повернуть кошти за китайську вакцину, якщо вона не пройде реєстрацію чи матиме ефективність нижче 70%
Sinovac
Фото: ZN

ДП "Медичні закупівлі" отримають на свій рахунок повну вартістю замовленої у Китаї вакцини Sinovac, якщо вона не пройде реєстрацію в Україні або матиме ефективність менше 70% за результатами третьої фази клінічних випробувань.

Про це у коментарі LB.ua повідомив керівник "Медзакупівель" Арсен Жумаділов.

Серед умов укладеного договору - і реєстрація препарату в Україні, і ефективність не нижче 70%.

"Якщо вимоги не виконуються, гроші повертаються. Механізм банківської гарантії означає, що це відбудеться по суті автоматично, не через суд”, - пояснив він.

У договорі йдеться, що ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, в якому досягнута ефективність на рівні не менше 70% зниження захворюваності у досліджуваній групі порівняно з контрольною групою. 

Поки є результати досліджень тільки перших двох фаз, а третю фазу провели у трьох країнах. 

Сума угоди щодо вакцин складає 964 млн доларів. На цю суму Китай продасть Україні 1 913 316 доз для 956 658 пацієнтів. У вартість входить і доставка до Києва.

У ДП "Медзакупівлі" також зазначили, що ці 964 млн гривень "згоріли" б на рахунках після нового року. Докладніше про вакцину читайте в матеріалі LB.ua "Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?".

Нагадаємо, що використовуватимуть цю вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстрації вакцини.

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