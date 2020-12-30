"Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б розпочатися в Україні до кінця першого півріччя наступного року", - зауважив заступник глави МЗС.

Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу після отримання вакцини самою Польщею.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла би передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею. Крім того, ми ведемо переговори у рамках відповідних міжнародних механізмів щодо забезпечення масової вакцинації і розраховуємо на отримання близько 8 млн вакцин". - сказав Єнін.

За його словами, ще з середини літа цього року МЗС і закордонні дипломатичні установи активно працюють у країнах - потенційних виробниках вакцин із метою встановлення прямих контактів не лише з урядами зазначених держав, а й з власниками компаній, які розробляли на той момент і зараз уже розробили вакцини.

"Головним відповідальним органом виконавчої влади з цього питання є Міністерство охорони здоров'я України. Ми дуже оперативно інформуємо наших колег з МОЗ щодо можливості початку переговорних процесів. Наразі за сприяння МЗС наші колеги з МОЗ підписали низку угод про нерозголошення, у зв'язку з цим я дещо обмежений називати компанії та країни, з якими ведуться переговори щодо укладення в подальшому форвардних контрактів для постачання вакцини", - сказав заступник глави МЗС.

Єнін додав, що географія переговорів не обмежується Європою чи Америкою, і МЗС так само активно працює і на азійському напрямку.

"Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б розпочатися в Україні до кінця першого півріччя наступного року", - зауважив заступник міністра.

Нагадаємо, сьогодні Україна уклала контракт про постачання китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

21 грудня стало відомо, що вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.