Україна безкоштовно отримає 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19, - Немчінов

Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини... 8 млн - це кількість доз, які необхідно, два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн - це буде для 8 млн громадян. Це те, що в межах COVAX Україна отримає", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я затвердило план вакцинації, і зараз головне - вакцинувати групи, які визначені пріоритетними: медики, групи ризику.

"Далі, коли ми перейдемо до планових закупівель вакцини, які вже сертифіковані в США, Канаді і ЄС, ми зможемо дати можливість людям, які не входять до пріоритетні списки, вакцинуватися самостійно", - додав міністр.

Раніше про переговори щодо додаткового отримання 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19 повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Nonavax. Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.