В Україні створять центр зберігання вакцини від COVID-19

З Центру зберігання логістична компанія у спеціальних термобоксах транспортуватиме вакцини до пунктів щеплення у регіонах.

У Києві буде створений центр тривалого зберігання вакцини від коронавірусу за наднизьких температур.

Про це у Facebook повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, вакцина Pfizer/BioNTech має зберігатися у спеціальному холодильному обладнанні за наднизьких температур від -60 до -80 градусів Цельсія. В Україні наразі немає обладнання та техніки для транспортування вакцин при наднизьких температурах. Тому Україна має або самостійно побудувати таку логістику, закупивши відповідне обладнання, або залучити логістичні компанії, які вже мають необхідне обладнання та досвід.

“"Другий шлях є більш ефективним з точки зору вимог часу та довгострокової перспективи. Ми розраховуємо в подальшому отримувати вакцини із традиційними умовами зберігання (від +2 до +8 градусів Цельсія), тому капітальні витрати на закупівлю та встановлення спеціалізованого обладнання не виправдають себе – дороговартісні холодильні камери стоятимуть порожніми. Приватні логістичні компанії мають і обладнання, і техніку, і відпрацьовану систему контролю на всіх етапах транспортування", - вважає Радуцький.

З огляду на це уряд планує побудувати у Києві або біля аеропорту "Бориспіль" спеціальний центр тривалого зберігання вакцин в наднизьких температурах, де одночасно зберігатимуться сотні тисяч доз. З Центру зберігання логістична компанія у спеціальних термобоксах транспортує вакцини до пунктів щеплення у регіонах, де вона зможе зберігатись до 5 днів в звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія), зазначив Радуцький.

Нагадаємо, Україна пропонуватиме виробникам вакцини від ковіду транспортувати її в різні країни літаком "Мрія". За це держава розраховує пришвидшити отримання препарату.