МОЗ затвердило вимоги до вакцини проти коронавірусу (документ)

Міністерство охорони здоров'я затвердило медико-технічні вимоги до вакцини проти COVID-19.

Відповідний наказ МОЗ України від 22.12.2020 № 2972 "Про затвердження медико-технічних вимог до предмету закупівлі «Вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» оприлюднено на сайті відомства.

Згідно з вимогами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну придатності.

На момент поставки вакцина має бути зареєстрована в Україні, мати прекваліфікацію ВООЗ, та/або бути зареєстрована в США, Великій Британії, Швейцарській конфедерації, Японії, Австралії, Канаді та низці інших країн, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Також серед вимог - наявність сертифікату українською та англійською мовами, документ, що підтверджує можливість забезпечення холодового ланцюга при транспортуванні та зберіганні вакцини.

Вакцини повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури.

Нагадаємо, МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.

У Євросоюзі вчора розпочалася масова вакцинація від коронавірусу. Всього мають щепити 450 млн осіб.