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У Британії науковці випробовують препарат для запобігання розвитку COVID-19 після інфікування

Над ліками працювала компанія AstraZeneca, яка розробила вакцину. 

У Британії науковці випробовують препарат для запобігання розвитку COVID-19 після інфікування
Фото: EPA/UPG

У Великобританії науковці випробовують новий препарат Storm Chaser, який може запобігти розвитку коронавірусної хвороби після інфікування SARC-CoV-2.

Ліки розробляє фармацевтична компанія AstraZeneca (виробник вакцини від ковід) та лікарня Лондонського Юніверсіті коледжу. Про це пише Guardian

Терапія антитілами надає миттєвий імунітет проти хвороби і може бути надана як екстрене лікування госпіталізованим пацієнтам та мешканцям будинків для літніх, щоб стримати спалахи.

Також передбачається, що препарат можуть вводити членам родини, де є хворий на коронавірус та мешканцям студентських гуртожитків.

Доктор Кетрін Куліхан, вірусолог лікарні Лондонського Юніверсіті коледжу, яка очолює випробування цього препарату, зазанчила, що у разі доказу ефективності ліки можуть запобігти подальшому поширенню коронавірусу.

Команда сподівається, що суміш антитіл зможе захистити від коронавірусу на термін від шести місяців до року. Учасники випробування отримують препарат двома дозами. Якщо ліки схвалять до використання, їх даватимуть тим людям, які контактували з хворими на коронавірус протягом восьми днів. 

Нагадаємо, у жовтні Адміністрація США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків (FDA) схвалила противірусний препарат компанії Gilead Sciences ремдесивір для лікування коронавірусу.

Дослідження дії препарату показали швидше одужання дорослих пацієнтів з помірними та важкими симптомами коронавірусної хвороби, а також уповільнення розвитку хвороби у пацієнтів, які потребують додаткового постачання кисню.

У FDA заявили, що ліки будуть використовувати для пацієнтів віком від 12 років, які потребують госпіталізації.

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