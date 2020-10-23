У США вперше схвалили ліки від коронавірусу

Адміністрація США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків (FDA) схвалила противірусний препарат компанії Gilead Sciences ремдесивір для лікування коронавірусу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Схвалення було надане після того, як у четвер у науковому медичному журналі США New England Journal of Medicine були опубліковані результати третьої фази випробувань ремдесивіру компанії Gilead", - йдеться в повідомленні.

Дослідження дії препарату показали швидше одужання дорослих пацієнтів з помірними та важкими симптомами коронавірусної хвороби, а також уповільнення розвитку хвороби у пацієнтів, які потребують додаткового постачання кисню.

У FDA заявили, що ліки будуть використовувати для пацієнтів віком від 12 років, які потребують госпіталізації.

Ремдесивір також приймав президент США Дональд Трамп для одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що препарат "Ремдесивір" (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції вже закупили і транспортують в Україну.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19. Єдиним препаратом, який довів свою ефективність у боротьбі з захворюванням, за даними ВООЗ, є дексаметазон.

Наприкінці серпня Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення централізованих закупівель противірусного препарату "Ремдесивір" (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції. Зазначалося, що, за даними американських учених, ремдесивір скорочує час одужання від COVID-19 на 31%, або в середньому на 4 дні.

Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Препарат належить до рекомендованих для лікування хворих COVID-19 і внесений в український протокол.