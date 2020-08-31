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МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19

Препарат уже успішно застосовують в інших країнах.

МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19
Фото: cidrap.umn.edu

Міністерство охорони здоров'я ініціює проведення централізованих закупівель противірусного препарату ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"МОЗ ініціювало постанову уряду щодо централізованої закупівлі одного з лікарських засобів. Це ремдесивір", - сказав він.

За словами Степанова, в інших країнах препарат продемонстрував непогані результати при лікуванні коронавірусної інфекції.

Також міністр має намір ініціювати перевірки забезпеченості лікарень, які приймають хворих з COVID-19, відповідними ліками.

Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Препарат належить до рекомендованих для лікування хворих COVID-19 і внесений в український протокол.

За даними американських учених, ремдесивір скорочує час одужання від COVID-19 на 31%, або в середньому на 4 дні.

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Джерело: "Українські новини"
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