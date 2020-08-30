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В Україні зареєстрували ще 2096 хворих з коронавірусом

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області.

В Україні зареєстрували ще 2096 хворих з коронавірусом
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 29 серпня коронавірусну недугу лабораторно підтвердили у 2096 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За останню добу померли 35 осіб, таким чином число жертв ковіду в Україні збільшилось до 2527.

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Харківській області (198), а також Львівській (188), Івано-Франківській (171) та Тернопільській (160) областях.

У Києві зареєстрували 109 випадків.

За добу в країні одужали 596 осіб. Зараз коронавірусом хворіють 59 813 людей. Загалом з початку спалаху ковід діагностували у 119 074 осіб.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 3948 (+76)
  • Волинська обл — 5417 (+47)
  • Дніпропетровська обл — 2306 (+70)
  • Донецька обл — 1416 (+47)
  • Житомирська обл — 3213 (+58)
  • Закарпатська обл — 7456 (+71)
  • Запорізька обл — 1558 (+38)
  • Івано-Франківська обл — 9014 (+171)
  • Кіровоградська обл — 810 (+15)
  • м. Київ — 13093 (+109)
  • Київська обл — 5580 (+91)
  • Львівська обл — 14356 (+188)
  • Луганська обл — 312 (+17)
  • Миколаївська обл — 1169 (+51)
  • Одеська обл — 7094 (+173)
  • Полтавська обл — 770 (+32)
  • Рівненська обл — 9098 (+79)
  • Сумська обл — 1456 (+58)
  • Тернопільська обл — 5865 (+160)
  • Харківська обл — 8889 (+198)
  • Херсонська обл — 392 (+6)
  • Хмельницька обл — 2402 (+105)
  • Чернівецька обл — 10145 (+148)
  • Черкаська обл — 1538 (+56)
  • Чернігівська обл — 1777 (+32).

Нагадаємо, учора в Україні було знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом - за добу зареєстрували 2481 випадок. Лише у Києві ковід виявили у 265 осіб.Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

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