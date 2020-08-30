В Україні зареєстрували ще 2096 хворих з коронавірусом

В Україні впродовж 29 серпня коронавірусну недугу лабораторно підтвердили у 2096 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За останню добу померли 35 осіб, таким чином число жертв ковіду в Україні збільшилось до 2527.

Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Харківській області (198), а також Львівській (188), Івано-Франківській (171) та Тернопільській (160) областях.

У Києві зареєстрували 109 випадків.

За добу в країні одужали 596 осіб. Зараз коронавірусом хворіють 59 813 людей. Загалом з початку спалаху ковід діагностували у 119 074 осіб.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 3948 (+76)

Волинська обл — 5417 (+47)

Дніпропетровська обл — 2306 (+70)

Донецька обл — 1416 (+47)

Житомирська обл — 3213 (+58)

Закарпатська обл — 7456 (+71)

Запорізька обл — 1558 (+38)

Івано-Франківська обл — 9014 (+171)

Кіровоградська обл — 810 (+15)

м. Київ — 13093 (+109)

Київська обл — 5580 (+91)

Львівська обл — 14356 (+188)

Луганська обл — 312 (+17)

Миколаївська обл — 1169 (+51)

Одеська обл — 7094 (+173)

Полтавська обл — 770 (+32)

Рівненська обл — 9098 (+79)

Сумська обл — 1456 (+58)

Тернопільська обл — 5865 (+160)

Харківська обл — 8889 (+198)

Херсонська обл — 392 (+6)

Хмельницька обл — 2402 (+105)

Чернівецька обл — 10145 (+148)

Черкаська обл — 1538 (+56)

Чернігівська обл — 1777 (+32).

Нагадаємо, учора в Україні було знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом - за добу зареєстрували 2481 випадок. Лише у Києві ковід виявили у 265 осіб.Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.