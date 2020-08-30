В Україні зареєстрували ще 2096 хворих з коронавірусом

В Україні впродовж 29 серпня коронавірусну недугу лабораторно підтвердили у 2096 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
За останню добу померли 35 осіб, таким чином число жертв ковіду в Україні збільшилось до 2527.
Найбільшу кількість нових випадків за добу зафіксували у Харківській області (198), а також Львівській (188), Івано-Франківській (171) та Тернопільській (160) областях.
У Києві зареєстрували 109 випадків.
За добу в країні одужали 596 осіб. Зараз коронавірусом хворіють 59 813 людей. Загалом з початку спалаху ковід діагностували у 119 074 осіб.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 3948 (+76)
- Волинська обл — 5417 (+47)
- Дніпропетровська обл — 2306 (+70)
- Донецька обл — 1416 (+47)
- Житомирська обл — 3213 (+58)
- Закарпатська обл — 7456 (+71)
- Запорізька обл — 1558 (+38)
- Івано-Франківська обл — 9014 (+171)
- Кіровоградська обл — 810 (+15)
- м. Київ — 13093 (+109)
- Київська обл — 5580 (+91)
- Львівська обл — 14356 (+188)
- Луганська обл — 312 (+17)
- Миколаївська обл — 1169 (+51)
- Одеська обл — 7094 (+173)
- Полтавська обл — 770 (+32)
- Рівненська обл — 9098 (+79)
- Сумська обл — 1456 (+58)
- Тернопільська обл — 5865 (+160)
- Харківська обл — 8889 (+198)
- Херсонська обл — 392 (+6)
- Хмельницька обл — 2402 (+105)
- Чернівецька обл — 10145 (+148)
- Черкаська обл — 1538 (+56)
- Чернігівська обл — 1777 (+32).
Нагадаємо, учора в Україні було знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом - за добу зареєстрували 2481 випадок. Лише у Києві ковід виявили у 265 осіб.Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.