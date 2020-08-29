За минулу добу 250 іноземцям відмовили у в'їзді в Україну, понад 8000 були допущені

У перший день заборони на в'їзд іноземців в Україну, 28 серпня, було відмовлено в перетині українського кордону 250 громадянам інших держав.

Було допущено 8500 іноземців, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пишуть "Українські новини".

"Загалом учора на в'їзд в Україну прослідували 8500 іноземців - це ті, кто підпадав під категорію винятків, яким дозволено в'їзд в Україну. Близько 250 іноземців отримали відмову на в'їзд у нашу державу", - повідомив він.

Нагадаємо, що 27 серпня Кабінет Міністрів достроково заборонив в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона чинна вже з опівночі 28 серпня. Потрапити в Україну можуть тільки окремі категорії іноземців.

25 серпня стало відомо, що Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що попри заборону на в'їзд іноземців на територію України до 28 вересня, для громадян Білорусі на кордоні діятимуть спеціальні преференції.