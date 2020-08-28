Для білорусів, попри заборону на в'їзд іноземців в Україну, будуть діяти спеціальні преференції

Попри заборону на в'їзд іноземців на територію України до 28 вересня, для громадян Білорусі на кордоні діятимуть спеціальні преференції.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Громадяни Білорусі, які будуть прагнути в’їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в їхній країні, користуватимуться преференційним режимом. Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити і надаватиме дозволи на в’їзд", - повідомив Кулеба.

За словами глави МЗС, білоруські вибори відбулися зі значними порушеннями. Саме тому Кулеба вважає доцільним проведення національного діалогу в Білорусі між владою та опозицією. Як зазначив міністр, нині Україна вітає ініціативу поточного албанського та майбутнього шведського головування в ОБСЄ щодо здійснення посередництва в Білорусі задля стабілізації там ситуації.

Нагадаємо, що вчора Кабінет Міністрів достроково заборони в'їзд іноземців на територію України. Спочатку планувалося, що це відбудеться з 29 серпня, однак заборона чинна вже з опівночі 28 серпня. Потрапити в Україну можуть тільки окремі категорії іноземців.

25 серпня стало відомо, що Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни червоної зони. Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду.